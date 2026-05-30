令和の日本で起こった「暴動」「あれ、地元のマスコミはみんな“警察署襲撃”って書きますよね。暴動じゃないんですか？」暴動。多くの日本国民にとっては、極めて縁遠い言葉である。事実、日本本土で最後に起きた暴動は2008年、大阪市西成区あいりん地区での「西成暴動」だ。しかし、この令和のご時世に沖縄県では暴動が起きた。2022年1月28日の「沖縄警察署襲撃事件」のニュースを見たことがある読者も少なくはないはずだ。事の