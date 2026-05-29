ピンク・レディーのデビュー50周年を記念したトリビュートプロジェクト『ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に… Legend, Now and Forever』が始動。8月25日に東京 LINE CUBE SHIBUYAでトリビュートコンサートを開催するほか、翌26日にトリビュートアルバムがリリースされる。 （関連：11月21日は「世界テレビ・デー」とんねるず、井上陽水、ピンク・レディー