コメの在庫が積み上がるなか、スーパーのコメ価格が値下がりです。農林水産省によりますと、5月24日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5kgあたりの平均価格は、3692円と前の週より76円下がりました。値下がりは2週ぶりですが、年明け以降値下がり傾向が続いています。こうしたなか、民間のコメ在庫は前の月より81万トン増え、近年で最も多い249万トンとなりました。業者が在庫を抱え、コメの動きが滞っているということ