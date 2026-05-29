みなさんは、「クォーターライフクライシス」という言葉を知っていますか。これは、25〜34歳の間で、人生に対して不安や焦燥感、憂うつ感など葛藤を感じている状況のことを指すそうです。株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「マイナビ 正社員のクォーターライフクライシス調査2026年」によると、25〜34歳正社員の約半数が「クォーターライフクライシス」を経験していることがわかりました。では、どのような悩み・葛藤