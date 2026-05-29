セブンイレブンのキャッチコピーをほうふつさせる書籍のタイトルが、SNS上で大きな注目を集めている。「図書館で数学書をあさってたら見掛けた本なんだけど原題が気になる」と件の書籍を紹介したのは、千葉県市原市在住のぽっつさん（@pots_orange）。【写真】CMのメロディーが頭に浮かんできますぽっつさんが手に取ったのは、2016年に岩波書店より発刊された『微分、積分、いい気分。』（オスカー・E．フェルナンデス 著、冨永星