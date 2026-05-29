【モデルプレス＝2026/05/29】NHKでは国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の授賞式の模様を生中継。この度、放送日時が決定した。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式をNHKで生放送音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社