元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、28日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）にゲスト出演。ファッションについて「本当に興味がない」と語った。岩田は自身のプライベートの過ごし方について「そんなに趣味があったりとかないんです」と告白。パーソナリティーの大沢あかねが「洋服とかは？」と質問すると、「洋服は本当に興味が持てなくて」とファッションにも無頓着だと明かし