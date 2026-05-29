元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、28日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）にゲスト出演。ファッションについて「本当に興味がない」と語った。

岩田は自身のプライベートの過ごし方について「そんなに趣味があったりとかないんです」と告白。パーソナリティーの大沢あかねが「洋服とかは？」と質問すると、「洋服は本当に興味が持てなくて」とファッションにも無頓着だと明かした。

岩田は日テレ時代の自身について「朝番組やってると、行って朝すぐ着替えて衣装のまま過ごして帰るっていう往復だったから。そんなにいちいち気合を入れて洋服も選ばなくて」と回想。「朝洋服を選ぶ体力もないし。結果、夏は一生懸命洗濯回して、毎日同じ服着てました」と明かし、「そしたら黒のワンピースが洗いすぎてダスティグリーンになって」と気にならない様子で笑った。

大沢は「カッコいい言い方してるけど」とツッコミを入れつつ、「私、前に日テレの廊下で会った時すっげえダサいトレーナー着てたよ」と岩田について暴露。岩田は「背中がアラビア語にまみれた黒パーカ？」とその服に心当たりがある様子で、「ダサいし、洗いすぎて固い」と認めていた。