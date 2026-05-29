「200万円切り期待」価格予想が過熱2026年夏の発売を予定しているBYDの新型軽EV「BYD RACCO（ラッコ）」について、BYD Auto Japan（ビーワイディー オート ジャパン）は2026年5月29日、新たな情報を公開しました。正式発表日は同年7月28日に決定し、あわせて「BYD RACCO 300Premium 価格当てキャンペーン」の実施概要も明らかになっています。【画像】超いいじゃん！ これが“まもなく発売”の新型「両側スライドドア“軽”ワ