アロウカ福井太智の市場価値が500万ユーロに上昇ポルトガル1部アロウカに所属のMF福井太智の市場価値が一気に上がっているという。移籍情報サイト「transfermarkt」がピックアップしている。福井はサガン鳥栖のU-18チームから2023年1月にドイツの名門バイエルン・ミュンヘンへ移籍し、23年9月のDFBポカール1回戦ではトップチームで出場を果たしたが、主にセカンドチームでプレーした。ポルトガル1部ポルティモネンセへの期限付