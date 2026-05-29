YOSHIKI「Medal of Honor」受賞直前特別座談会 YOSHIKIが、ニューヨークで開催される「Entertainment Community Fund Medal of Honor」に現地時間6月1日に出席し、米国エンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体最高栄誉となる「Medal of Honor」を受賞する。日本人アーティストとして初の受賞となり、当日はイベントへの出席に加え、パフォーマンスも予定