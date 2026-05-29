

YOSHIKI「Medal of Honor」受賞直前 特別座談会

YOSHIKIが、ニューヨークで開催される「Entertainment Community Fund Medal of Honor」に現地時間6月1日に出席し、米国エンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体最高栄誉となる「Medal of Honor」を受賞する。日本人アーティストとして初の受賞となり、当日はイベントへの出席に加え、パフォーマンスも予定されている。この受賞直前となる日本時間5月30日19時30分より、公式配信番組「YOSHIKI CHANNEL」で、東京都内スタジオから特別生放送を実施。

「世界で戦うということ・AI時代における表現者の価値」をテーマに、投資家で元ゴールドマン・サックスの田中渓氏、ジャーナリストの堀潤氏に加え、特別ゲストを迎えた座談会を行うことが決定した。配信はニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）にて実施し、一部内容はYouTube にて一般公開される。

現在YOSHIKI は、「Medal of Honor」受賞を控える中、世界的レジェンドアーティストであるダイアナ・ロス本人から直接出演オファーを受け、5月23日に開催された東京公演へ出演するため急遽帰国。さらに、5月25日に行われた大阪公演にもサプライズ出演を果たし、大きな話題を呼んでいる。加えて、2026 年7月にはロサンゼルス・ウォルト・ディズニー・コンサートホールでの公演も控えており、今なお世界規模で活動の幅を広げ続けている。

番組では、ジャーナリズム、カルチャー、テクノロジー・AI、そして次世代社会など、それぞれ異なる領域の最前線で活躍するゲストと共に、世界を舞台に活動を続ける中で培われたYOSHIKI の思考や哲学に迫る。また、世界で戦い続ける中で直面してきた孤独やプレッシャー、そして時代ごとに自身を更新し続けてきた理由についても、多角的に掘り下げていく。

今回は、YOSHIKI CHANNELとソーシャル経済メディア「NewsPicks」による特別連動コラボ企画として実施。前半はYOSHIKI CHANNEL、後半はNewsPicksで、それぞれ異なる内容の番組を生配信する。