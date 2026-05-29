三菱を象徴するクロスカントリーSUV5月29日、三菱自動車工業（以下、三菱）は、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、今年秋に世界初公開することを発表した。日本仕様は2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる（海外向け仕様は2021年に生産終了）。【画像】日本では7年ぶりの車名が復活！歴代『三菱パジェロ』を振り返る全9枚『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を