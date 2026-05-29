三菱を象徴するクロスカントリーSUV

5月29日、三菱自動車工業（以下、三菱）は、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、今年秋に世界初公開することを発表した。日本仕様は2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる（海外向け仕様は2021年に生産終了）。

【画像】日本では7年ぶりの車名が復活！歴代『三菱パジェロ』を振り返る 全9枚

『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）として、1982年に初代モデルを発売。以降、4世代にわたり世界170以上の国と地域で累計325万台以上を販売した、三菱を象徴するクロスカントリーSUVだ。



新型クロスカントリーSUVの車名が『パジェロ』に決定、今年秋に世界初公開される。 三菱自動車

世界一過酷とされるダカール・ラリーにも1983年から参戦し、7連覇を含む通算12勝を挙げ、クロスカントリーSUVとして悪路走破性、操縦安定性、信頼耐久性を実証。『世界中のお客様から高い評価』を受けた。

国内では1990年代のRVブームを牽引し、アウトドアレジャー文化の普及に大きく貢献したモデルであり、『パジェロミニ』や『パジェロジュニア』、『パジェロイオ』をシリーズ展開した。

今秋に世界初公開する新型『パジェロ』は、高い堅牢性を誇るピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースに改良を施し、キャビンや前後サスペンションなどを専用開発する。

悪路走破性はもとより、上質かつ快適な乗り心地を実現する、『三菱自動車の冒険心と挑戦心を象徴する新たなるフラッグシップモデル』として開発を進めるとしている。