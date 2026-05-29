【モデルプレス＝2026/05/29】元AKB48の大家志津香が2026年5月28日、自身のブログを更新。父が亡くなったことを報告し、元AKB48のメンバーから続々とコメントが寄せられている。【写真】大家志津香、生前の父と撮影 仲睦まじい家族集合ショット◆大家志津香、父の死去報告大家は「2026年4月30日、父は家族に見守られながら息を引き取りました。肝硬変でした」と報告。「3年程前、お医者さんから『このままお酒を飲み続けた場合、5