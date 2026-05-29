【モデルプレス＝2026/05/29】女優の大政絢が5月29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッション＆内覧会に、元TBSアナウンサーで映像プロデューサーの国山ハセンとともに出席。子育てや家族との時間で大切にしていることを明かした。【写真】大政絢、美脚＆デコルテ披露のドレス姿◆大政絢、自身がアップデートしたこと明かす2026年4月で長男が1歳になり、同ペアレンティング用品ブランドのベビーカーを愛用中だという大政