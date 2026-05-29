【モデルプレス＝2026/05/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が5月28日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」18歳Seventeenモデル「スタイル抜群」ミニスカワンピからスラリ美脚◆小國舞羽、ミニスカワンピから美脚小國は「公園で久しぶりに遊んだ」とつづり、公園で撮影したショットを公開。三つ編