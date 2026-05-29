「今日好き」小國舞羽（まう）、公園でミニスカワンピからスラリ美脚「スタイル抜群」「おさげ似合いすぎてる」
【モデルプレス＝2026/05/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が5月28日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」18歳Seventeenモデル「スタイル抜群」ミニスカワンピからスラリ美脚
小國は「公園で久しぶりに遊んだ」とつづり、公園で撮影したショットを公開。三つ編み姿でストライプにフリルがあしらわれたミニ丈ワンピースにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿には「フリルミニワンピ可愛すぎる」「スタイル抜群」「おさげ似合いすぎてる」「彼女感ハンパない」「ビジュ良すぎ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳Seventeenモデル「スタイル抜群」ミニスカワンピからスラリ美脚
◆小國舞羽、ミニスカワンピから美脚
小國は「公園で久しぶりに遊んだ」とつづり、公園で撮影したショットを公開。三つ編み姿でストライプにフリルがあしらわれたミニ丈ワンピースにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆小國舞羽の投稿が話題
この投稿には「フリルミニワンピ可愛すぎる」「スタイル抜群」「おさげ似合いすぎてる」「彼女感ハンパない」「ビジュ良すぎ」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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