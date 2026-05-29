いわゆる「ゾンビたばこ」を使用したとして有罪判決を受けたカープの羽月隆太郎元選手がＳＮＳの配信で「私を含め６人が 同じ人物から購入した」と明かしました。 羽月隆太郎元選手「この人物と関わりがあったカープ選手についてですが、私を含め６人が同じ人物から購入していました」 ２８日午後８時すぎからＳＮＳで配信を行った羽月元選手。 逮捕直後に容疑を否認していたことについても「警察がキャンプに