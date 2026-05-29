パリ・サンジェルマン（PSG）対アーセナル。５月30日（現地時間）にブダペストで行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）決勝が迫ってきた。２年連続決勝出場を果たしたPSGに対し、アーセナルは2005−06シーズン以来、20年ぶり２度目の出場だ。英国の大手ブックメーカー、ウイリアムヒル社の予想オッズによれば、PSG勝利が2.3倍、引き分けが3.1倍、アーセナル勝利が3.2倍。PSG優位の予想だが、その差はわずか。文字どおりの接戦予