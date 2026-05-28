サンスター文具は、南極に暮らすペンギンのピングーとなかまたちの日常を描く、スイス発のストップモーション・アニメーション「ピングー」の文具雑貨シリーズ（全11種）を5月下旬から発売する。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定になっている。「ピングー」とは、スイス出身の映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型と