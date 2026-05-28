5月28日までに、歌手の広瀬香美が自身のInstagramを更新。トーク動画をアップしたのだが、動画で見せた近影に驚きが広がっている。広瀬は、《Kohmi EXPO 2026》と題し、2026年9月に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されるプロデュースライブについて告知。今年で4回目の開催を迎える同ライブには、Juice=Juiceやハラミちゃんなどが参加予定となっている。そんな豪華なライブについての告知に添えたのは、自身がピアノを前に座