28日午後、由利本荘市西目町西目の道路わきでクマが目撃されました。警察は注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと28日午後3時40分ごろ、由利本荘市西目町西目字下中沢の道路わきにクマ1頭がいるのを、由利本荘市の40代の男性が車の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約30メートルで、警察が注意を呼びかけています。