福岡市立中に通っていた男子生徒が担任教諭から「タコ」と言われたことをきっかけにいじめを受け、自殺に至ったとして、両親が同市に３３００万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁（能登謙太郎裁判長）は２７日、「教諭の発言は指導の範囲を逸脱していた」として市に計５５万円の支払いを命じる判決を言い渡した。自殺との因果関係は認めなかった。判決によると、教諭は２０１８年、資料のホチキス止めを失敗した生徒に対し