クリニックフォアグループは、生理不順の悩みを持つ18歳から49歳の女性628名を対象に「生理不順のガマン・ロス 実態調査2026」を実施した。調査期間は2026年3月27日〜30日まで、インターネット調査にて行った。本調査により、生理不順が予定やお出かけ、楽しみといった日常に与える深刻な影響が明らかになった。生理不順のガマン・ロス 実態調査2026○予定をキャンセルしなかった日でも、年間平均14.2日は心から楽しめない日予定を