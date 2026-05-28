【モデルプレス＝2026/05/28】女優の寺島しのぶが5月27日までに、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】53歳「国宝」女優「まつ毛長い」歌舞伎俳優息子との2ショット◆寺島しのぶ、息子との2ショット披露寺島は、「母ちゃん、帰りました」とつづり、自宅の室内でのプライベートショットを投稿。白のTシャツを着用した眼鏡姿の寺島が、黒のトップスに身を包んだ眞秀