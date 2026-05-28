【モデルプレス＝2026/05/28】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】48歳歌手「ナイスアイディア」“補食つき”おにぎり嫌いな娘の大会弁当◆REINA、娘大会弁当を披露REINAは「週末が1番忙しく朝5時起き続き」「◆嫌いの娘の大会弁当はペンネ！ 丸かじりしてみたいと言っていたリンゴを持たせて捕食もタップリ」（※◆は正式に