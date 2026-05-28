MAX・REINA「朝5時起き続き」“補食つき”おにぎり嫌いな娘の大会弁当公開「ナイスアイディア」「栄養満点で健康的」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】ボーカルダンスグループ・MAXのREINAが5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】48歳歌手「ナイスアイディア」“補食つき”おにぎり嫌いな娘の大会弁当
REINAは「週末が1番忙しく朝5時起き続き」「◆嫌いの娘の大会弁当はペンネ！ 丸かじりしてみたいと言っていたリンゴを持たせて捕食もタップリ」（※◆は正式にはおにぎりの絵文字）とつづり、写真を投稿。弁当箱の中には、トマトソースのペンネやブロッコリーととりささみの和え物、にんじんと卵炒めなど色とりどりのおかずが入っている。REINAはまた、次男の遠征に2時間かけて応援に行ったことなどを記している。
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当で素敵」「彩りが綺麗で美味しそう」「朝5時起きでこのクオリティは尊敬」「栄養満点で健康的！真似したいです」「ペンネ弁当、ナイスアイディアですね」「娘さん、きっと喜んで食べてくれたでしょうね」などと反響が寄せられている。
REINAは2011年5月16日に一般男性と入籍し、同年11月に第1子の長男が誕生。2013年2月に第2子の長女、15年2月に第3子の次男を出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌手「ナイスアイディア」“補食つき”おにぎり嫌いな娘の大会弁当
◆REINA、娘大会弁当を披露
REINAは「週末が1番忙しく朝5時起き続き」「◆嫌いの娘の大会弁当はペンネ！ 丸かじりしてみたいと言っていたリンゴを持たせて捕食もタップリ」（※◆は正式にはおにぎりの絵文字）とつづり、写真を投稿。弁当箱の中には、トマトソースのペンネやブロッコリーととりささみの和え物、にんじんと卵炒めなど色とりどりのおかずが入っている。REINAはまた、次男の遠征に2時間かけて応援に行ったことなどを記している。
◆REINAの投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当で素敵」「彩りが綺麗で美味しそう」「朝5時起きでこのクオリティは尊敬」「栄養満点で健康的！真似したいです」「ペンネ弁当、ナイスアイディアですね」「娘さん、きっと喜んで食べてくれたでしょうね」などと反響が寄せられている。
REINAは2011年5月16日に一般男性と入籍し、同年11月に第1子の長男が誕生。2013年2月に第2子の長女、15年2月に第3子の次男を出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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