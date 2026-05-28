太陽誘電が朝安後に急騰し、新値追いの展開。村田製作所も大幅高となり上場来高値を更新した。ＡＩデータセンターの建設拡大を背景に半導体メモリーの需給がひっ迫するとの見方が広がるなかで、電子部品においても積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）がＡＩ関連での需要が拡大するとの期待感が高まるようになった。ＭＬＣＣに関しては値上げによる業績押し上げ効果も見込まれているとあって、電子部