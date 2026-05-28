小栗旬、江口洋介、野村康太 江口洋介、小栗旬、野村康太がこのほど、長野県・軽井沢で行われた「Ralph Lauren Sporting Life Retreat レセプション」に出席した。アメリカの伝統的なスポーツからインスピレーションを得た、「活力」、「優雅さ」、「コミュニティ」、そして「洗練」を体現するビジョンをキャンペーンを通して提案しているラルフローレンが、軽井沢の自然溢れる森に佇む「THE HIRAMATSU 軽井沢御代