モデル・実業家の新田さちかが、28日発売の『週刊ヤングジャンプ』26号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】ナチュラルな美ボディを披露した新田さちか新田は、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入りし、2023年には地元石川県の観光大使に就いた。新田の写真集『SACHI-祥-』（※正しくは祥の旧字体）の発売を記念し、同号