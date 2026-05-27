【モデルプレス＝2026/05/27】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月27日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】49歳ナベプロ所属芸人「娘さん脚が長くてびっくり」11歳誕生日迎えた娘とのディズニー2ショット◆アンガールズ山根、娘とディズニーシー満喫5月27日が50歳の誕生日である山根は「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」とつづり、同じく5月生まれで