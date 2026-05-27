【モデルプレス＝2026/05/27】日向坂46が5月20日に17thシングル『Kind of love』をリリース。モデルプレスでは四期生の正源司陽子（しょうげんじ・ようこ／19）にインタビューを実施し、表題曲で意識したことや、センターを務める同期・藤嶌果歩への想いなどを聞いた。【写真】日向坂46、センター抜擢の19歳美女◆正源司陽子、表題曲で意識した声色― 最初に表題曲「Kind of love」を聴いた時の感想をお願いします。正源司：かっこ