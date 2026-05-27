【モデルプレス＝2026/05/27】日向坂46が5月20日に17thシングル『Kind of love』をリリース。モデルプレスは、ひなた坂46曲『Empty』でセンターを務める四期生の平岡海月（ひらおか・みつき／24）にインタビューを実施し、初となるセンター抜擢の心境や、座長として臨むライブへの意気込みなどを聞いた。【写真】ひなた坂46、センター抜擢のグループ最年長◆平岡海月、ひなた坂46曲センター抜擢の本音― 最初に『Empty』を聴いた時