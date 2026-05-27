【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」の第5話が5月26日夜10時より放送。MCを務める森香澄がテレビ局員の恋愛事情や元恋人との衝撃的な事実を告白した。【写真】森香澄、仲の良い元YouTuberイケメン俳優◆ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までの