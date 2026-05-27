森香澄、テレビ局員の恋愛事情暴露 “モラハラ”な元恋人との衝撃エピソードも
【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」の第5話が5月26日夜10時より放送。MCを務める森香澄がテレビ局員の恋愛事情や元恋人との衝撃的な事実を告白した。
【写真】森香澄、仲の良い元YouTuberイケメン俳優
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
第5話では、前回の放送で苦渋の“婚約破棄”を決断した現役アナウンサーのゆかが、新たな相手として年収800万円、“俳優を夢見るイケメンテレビ局員”のリョウスケと浅草デートを経て“ゼロ日婚約”を結んだ。同棲生活をスタートしたものの、結婚への熱量を探るべく本心を問い詰めると、リョウスケから「この（同棲）生活をするまで、結婚はまだ絶対にしないってスタンスだった」「2％くらいは結婚するかもって気持ちで参加した」という衝撃の告白が飛び出す。
さらに、ゆかが「そもそもなぜ2％で参加したの？」と問いただすと、俳優の夢を追うリョウスケは「大事にしていたオーディションに落ちて、俳優の夢を追っても辛いかもなって気持ちが芽生えた。そのタイミングでこの番組の話が来て…」と告白。そして、「（番組参加が）少し夢のためでもあった？」と核心をつかれたリョウスケが「そういう下心がないと言ったら嘘になる」と打ち明けると、ゆかの表情は一変。個別インタビューでは「そもそも2％と言われてしまっては、笑うしかない。そんな気持ちでは参加してほしくない」「もう嫌になるんですけど…」と、怒りと虚しさを爆発させた。
その後、険悪なムードに耐えきれず「別の部屋に行く」と切り出したリョウスケに、目を合わさずに「よかったね。気楽でしょ、そっちの方が」と突き放すゆか。その様子にスタジオメンバーも思わず「ゆか、めっちゃ怒ってるな」「だいぶ耐えてる…」「これはすごいシーン」と息を呑んで見守った。
スタジオトークでは、ゆかの新たな相手となったリョウスケの職業“テレビ局員”についての話題に。元テレビ東京アナウンサーの森は、「（テレビ局員は）忙しいですけど、営業局は比較的、普通の社会人の休みと一緒」「ゆかさんはアナウンサーだから、多分そこは理解あると思う」と業界ならではの視点で解説。さらに、「アナウンサーとテレビ局員の恋愛は王道ですから」と、テレビ局内のリアルな恋愛事情をあっけらかんと暴露し、スタジオを盛り上げた。
一方、34歳美人経営者のあやかは、年収3000万円の高身長ハイスぺ経営者・ヒロキと初デートで意気投合し、“ゼロ日婚約”を結ぶ。同棲生活をスタートさせた翌朝、あやかはヒロキから「腕枕してもらった」と嬉しそうに報告。ソファに横たわるヒロキに覆い被さるように密着し、そのまま抱きつくというセクシーで大胆な行動に、スタジオの夏菜も「キャー！あの抱かれ方いいなー！」と思わず絶叫。森も「本領発揮ですよ。もともと多分あやかさんはこういうタイプ」と語るなど、スタジオは盛り上がった。あやかは「幸せいっぱいの朝を迎えました。ずっとくっついてたから、1ミリも離れてない」と、幸せオーラ全開のラブラブな様子を見せつけた。
さらに年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約継続中の27歳人気モデル・なつえは、チェンの自宅を初訪問。縦に長い独特な間取りに、第一声「長細いね！」驚いたなつえは、後に「待合室かなって（笑）」「無駄が一つもない！こんなにも性格って家に出るものなのか」と感想を語り、その独特すぎる間取りや生活感のなさにスタジオMC陣も驚きの声を上げた。
さらに番組では、チェンの両親になつえが挨拶をしに行くシーンも。スタジオトークでは「彼氏を親に会わせるタイプか」という話題に発展する。森は「割とすぐ会わせるタイプ」と答えつつ、過去の恋愛での衝撃的なエピソードを告白。両親から「あの人はやめときなさい」と言われることはあるかと問われた森は、「あります。『私が支配されてる』っていうモラハラだったんですね。それに私がまったく気づいてなくて、両親に会わせて初めて気づきました」と明かし、両親から（森の様子が）「普通じゃないよ」と指摘されたことで疑い始めたと語った。しかし、「それを念頭に置いて1年間付き合って…やっと気づいた」と語ったまさかの結末に、MCメンバーから「ながー！！」と総ツッコミを受けた。番組ラストでは、順調に見えたなつえとチェンが迎えた衝撃展開、そしてリョウスケの告白に憤りを抱くゆかの決断も見どころとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】森香澄、仲の良い元YouTuberイケメン俳優
◆ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
◆西澤由夏アナ、テレビ局員の“下心”発覚でブチ切れ寸前
第5話では、前回の放送で苦渋の“婚約破棄”を決断した現役アナウンサーのゆかが、新たな相手として年収800万円、“俳優を夢見るイケメンテレビ局員”のリョウスケと浅草デートを経て“ゼロ日婚約”を結んだ。同棲生活をスタートしたものの、結婚への熱量を探るべく本心を問い詰めると、リョウスケから「この（同棲）生活をするまで、結婚はまだ絶対にしないってスタンスだった」「2％くらいは結婚するかもって気持ちで参加した」という衝撃の告白が飛び出す。
さらに、ゆかが「そもそもなぜ2％で参加したの？」と問いただすと、俳優の夢を追うリョウスケは「大事にしていたオーディションに落ちて、俳優の夢を追っても辛いかもなって気持ちが芽生えた。そのタイミングでこの番組の話が来て…」と告白。そして、「（番組参加が）少し夢のためでもあった？」と核心をつかれたリョウスケが「そういう下心がないと言ったら嘘になる」と打ち明けると、ゆかの表情は一変。個別インタビューでは「そもそも2％と言われてしまっては、笑うしかない。そんな気持ちでは参加してほしくない」「もう嫌になるんですけど…」と、怒りと虚しさを爆発させた。
その後、険悪なムードに耐えきれず「別の部屋に行く」と切り出したリョウスケに、目を合わさずに「よかったね。気楽でしょ、そっちの方が」と突き放すゆか。その様子にスタジオメンバーも思わず「ゆか、めっちゃ怒ってるな」「だいぶ耐えてる…」「これはすごいシーン」と息を呑んで見守った。
◆森香澄、テレビ局員の恋愛事情を暴露
スタジオトークでは、ゆかの新たな相手となったリョウスケの職業“テレビ局員”についての話題に。元テレビ東京アナウンサーの森は、「（テレビ局員は）忙しいですけど、営業局は比較的、普通の社会人の休みと一緒」「ゆかさんはアナウンサーだから、多分そこは理解あると思う」と業界ならではの視点で解説。さらに、「アナウンサーとテレビ局員の恋愛は王道ですから」と、テレビ局内のリアルな恋愛事情をあっけらかんと暴露し、スタジオを盛り上げた。
一方、34歳美人経営者のあやかは、年収3000万円の高身長ハイスぺ経営者・ヒロキと初デートで意気投合し、“ゼロ日婚約”を結ぶ。同棲生活をスタートさせた翌朝、あやかはヒロキから「腕枕してもらった」と嬉しそうに報告。ソファに横たわるヒロキに覆い被さるように密着し、そのまま抱きつくというセクシーで大胆な行動に、スタジオの夏菜も「キャー！あの抱かれ方いいなー！」と思わず絶叫。森も「本領発揮ですよ。もともと多分あやかさんはこういうタイプ」と語るなど、スタジオは盛り上がった。あやかは「幸せいっぱいの朝を迎えました。ずっとくっついてたから、1ミリも離れてない」と、幸せオーラ全開のラブラブな様子を見せつけた。
さらに年収1億円の東大卒エリート・チェンと婚約継続中の27歳人気モデル・なつえは、チェンの自宅を初訪問。縦に長い独特な間取りに、第一声「長細いね！」驚いたなつえは、後に「待合室かなって（笑）」「無駄が一つもない！こんなにも性格って家に出るものなのか」と感想を語り、その独特すぎる間取りや生活感のなさにスタジオMC陣も驚きの声を上げた。
◆森香澄、“モラハラ”な元恋人との衝撃事実告白
さらに番組では、チェンの両親になつえが挨拶をしに行くシーンも。スタジオトークでは「彼氏を親に会わせるタイプか」という話題に発展する。森は「割とすぐ会わせるタイプ」と答えつつ、過去の恋愛での衝撃的なエピソードを告白。両親から「あの人はやめときなさい」と言われることはあるかと問われた森は、「あります。『私が支配されてる』っていうモラハラだったんですね。それに私がまったく気づいてなくて、両親に会わせて初めて気づきました」と明かし、両親から（森の様子が）「普通じゃないよ」と指摘されたことで疑い始めたと語った。しかし、「それを念頭に置いて1年間付き合って…やっと気づいた」と語ったまさかの結末に、MCメンバーから「ながー！！」と総ツッコミを受けた。番組ラストでは、順調に見えたなつえとチェンが迎えた衝撃展開、そしてリョウスケの告白に憤りを抱くゆかの決断も見どころとなっている。（modelpress編集部）
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