【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の秋野暢子が5月27日、自身のInstagramを更新。残り物の朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「品数豊富でバランスもバッチリ」残り物のたこ焼き使ったがっつり朝食◆秋野暢子「朝からガッツリ」残り物の朝食公開秋野は「今朝は残り物のたこ焼きです。朝からガッツリです」とコメント。ソースや鰹節のかかったたこ焼き6個をメインに、玉ねぎやきゅうりを使った副菜、ブルーベリーやバナナの