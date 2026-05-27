【モデルプレス＝2026/05/27】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のJUN（ジュン）が5月26日、自身のInstagramを更新。コスプレを披露し話題となっている。【写真】人気K-POPアイドル「再現度高すぎ」ハウルコスプレ披露◆SEVENTEENジュン「ハウルの動く城」コスプレ披露SEVENTEENは同日デビュー11周年を迎えたことを記念し、兵役中のJEONGHAN（ジョンハン）・WONWOO（ウォヌ）・HOSHI（ホシ）・WOOZI（ウジ）をのぞく9人