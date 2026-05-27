俳優の窪塚洋介が27日、都内で行われたカシオ『G-SHOCK』の最上位シリーズ「MR-G」30周年を記念したイベント『G-SHOCK MR-G 30th Anniversary Limited Model Press Event』に登壇した。【全身ショット】ダンディー！スーツ姿で登場した窪塚洋介爽やかなグレーのセットアップに合わせて『G-SHOCK』を着用して登壇した窪塚は、過去の受賞歴などを紹介されると「昔取った窪塚（杵柄）ですね」と軽快にジョークを飛ばす。トークセ