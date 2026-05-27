パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を販売する。6月4日(木)10時からジョリーパスタ公式アプリで抽選応募の受付を開始する。価格は店舗受け取りが税込5,000円、宅配受け取りが税込5,500円。「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」は、お家でのお食事を“ジョリパ気分”で楽しめるアイテムを詰め込んだ夏の福袋。イタリアの食材をモチーフにしたイラストやジョリーパスタのロゴをあしらったオリジナル