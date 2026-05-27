5月26日、都内で行われた「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に、俳優の石田純一（72）、タレントの新田恵利（58）、お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（45）が登場した。【映像】「だいぶポンコツ」老化を告白する72歳の石田純一発表会では認知症や介護について3人でのクロストークが行われ、現在72歳となる石田が老化を感じたことについて明かした。石田「『だいぶポンコツになってきたな』という部