5月26日、都内で行われた「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に、俳優の石田純一（72）、タレントの新田恵利（58）、お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（45）が登場した。

【映像】「だいぶポンコツ」老化を告白する72歳の石田純一

発表会では認知症や介護について3人でのクロストークが行われ、現在72歳となる石田が老化を感じたことについて明かした。

石田「『だいぶポンコツになってきたな』という部分もあるのだけど、（老化）予防的な気分は楽しくいること。そして僕は本当によく叩かれるのだけれども、そういったストレスに負けずに、何クソという気持ちでいる。体、頭、心をいつもブラッシュアップしていくことを心がけてはいる」

そして、約6年半、実母の介護の経験をした新田は当時を次のように振り返った。

新田「母の介護を何で頑張れたかというと、やはり母の笑顔と、母が素直に何かしてあげると『ありがとう、気持ちいいよ』と伝えてくれていた。そうすると私も頑張れた。（私も）母を見習って、やってもらったら『ありがとう』と伝える。気持ちよかったら、『気持ちいい』と素直に伝えられる。私がよく母にも言っていたが、『可愛いおばあちゃんになって』とお願いしていた。だから私も目指すは可愛いおばあちゃん」

（『ABEMA Morning』より）