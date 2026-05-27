5月27日 発表 viviONは5月27日、同社が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」のプロデューサーを務める藤井慎一郎が退任することを明らかにした。 藤井氏は当時あおぎり高校の運営を行なっていたクリエイトリングの代表を務め、「Vtuber（事務所）あるある」のショート動画など数多くの動画制作に関わってきた人物。メンバーからも「藤井（呼び捨て）」「元校長」などと親