競合他社の最先端モデルに匹敵するという触れ込みで登場したXiaomiのAIモデル「MiMo-V2.5」シリーズのAPI価格が、これまでと比較して最大99％恒久的に値下げされました。🚀 Better inference efficiency, lower costs, broader access.MiMo-V2.5 Series API pricing is now permanently reduced - by up to 99% compared to previous pricing.✨ Unified pricing across all context lengths.MiMo Token Plans have a