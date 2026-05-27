ブライトンの日本代表MF三笘薫の復帰時期に現地メディアが言及した。三笘は現地５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。この怪我により、北中米ワールドカップの欠場を余儀なくされた。26日にはクラブの公式サイトで手術を受けたことが発表され、「ミトマの手術は成功した」と伝えられたなか、ブライトンの地元メディア『Sussex World』は、日本人アタッカーについて、「ブライトンは来シーズ