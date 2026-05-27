ブライトン三笘薫の復帰時期を地元メディアが推測「通常なら４〜６か月ほどかかるが…」
ブライトンの日本代表MF三笘薫の復帰時期に現地メディアが言及した。
三笘は現地５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。この怪我により、北中米ワールドカップの欠場を余儀なくされた。
26日にはクラブの公式サイトで手術を受けたことが発表され、「ミトマの手術は成功した」と伝えられたなか、ブライトンの地元メディア『Sussex World』は、日本人アタッカーについて、「ブライトンは来シーズンのプレミアリーグとカンファレンスリーグの両立に向けてチームを準備する上で、彼の早期復帰を望んでいる」としたうえで、次のような見方を示している。
「ハムストリングの手術からの回復には通常なら４〜６か月ほどかかるが、手術の程度やリハビリの過程によって大きく異なる。回復期間が４か月ほどなら、三笘は９月末か10月初旬には復帰できる可能性がある。2026-27シーズンのプレミアリーグは８月22日に開幕するため、それに間に合う可能性は低い。
ブライトンは８月20日と27日にカンファレンスリーグのプレーオフを戦う。それに勝ち進めば、10月から開幕するカンファレンスリーグの本戦に進出する。ブライトンが勝ち進んだに場合、三笘も出場できるだろう」
三笘の復帰は来シーズンの開幕後になると見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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三笘は現地５月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。この怪我により、北中米ワールドカップの欠場を余儀なくされた。
26日にはクラブの公式サイトで手術を受けたことが発表され、「ミトマの手術は成功した」と伝えられたなか、ブライトンの地元メディア『Sussex World』は、日本人アタッカーについて、「ブライトンは来シーズンのプレミアリーグとカンファレンスリーグの両立に向けてチームを準備する上で、彼の早期復帰を望んでいる」としたうえで、次のような見方を示している。
「ハムストリングの手術からの回復には通常なら４〜６か月ほどかかるが、手術の程度やリハビリの過程によって大きく異なる。回復期間が４か月ほどなら、三笘は９月末か10月初旬には復帰できる可能性がある。2026-27シーズンのプレミアリーグは８月22日に開幕するため、それに間に合う可能性は低い。
ブライトンは８月20日と27日にカンファレンスリーグのプレーオフを戦う。それに勝ち進めば、10月から開幕するカンファレンスリーグの本戦に進出する。ブライトンが勝ち進んだに場合、三笘も出場できるだろう」
三笘の復帰は来シーズンの開幕後になると見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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