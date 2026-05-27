日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3028（+6.0+0.20%） ホンダ1403（-4-0.28%） 三菱ＵＦＪ3079（+18+0.59%） みずほＦＧ7360（+1+0.01%） 三井住友ＦＧ6088（+23+0.38%） 東京海上7378（+22+0.30%） ＮＴＴ150（+0.3+0.20%） ＫＤＤＩ2630（+13.5+0.52%） ソフトバンク216（-0.5-0.23%） 伊藤忠1942（+27+1.41%）