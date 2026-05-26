全長5300mmの圧倒的サイズ感2026年の高級ミニバン市場は、これまで以上に注目度が高まっています。日産からは新型「エルグランド」の登場が話題となり、さらにトヨタ「アルファード」にも一部改良の噂が浮上するなど、各メーカーの動きが活発になっています。移動時間そのものを快適に過ごせる空間づくりが求められるなか、かつて独自の立ち位置を築いていたモデルを改めて振り返る声も少なくありません。【画像ギャラリー】超