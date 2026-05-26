俳優の坂口健太郎さん（34）が、2026年10月にスタートするドラマ「kiDnap GAME」（フジテレビ系）の公式Xとインスタグラムに登場。坂口さんの体格の変化に、SNSで驚きの声が上がっている。刑事役で韓国トップスターと共演フジテレビ公式サイトの番組紹介ぺージによると、「kiDnap GAME」は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェク