◇交流戦巨人ーソフトバンク（2026年5月26日東京D）巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が監督代行として指揮を執る初めての試合のスタメンが発表された。巨人のスタメンは以下の通り。（遊）泉口（三）浦田（二）吉川（一）ダルベック（捕）大城（中）キャベッジ（左）浅野（右）佐々木（投